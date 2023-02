Wenig überraschend erhielt die Kauflaune der Börsianer in einer Handelswoche, in der sich die Leitzinserwartungen in den USA und im Euroraum erneut nach oben anpassten, einen weiteren Dämpfer.Von Ann-Katrin Petersen, CFA BlackRock Senior-Kapitalmarktstrategin Es ist ein schmerzhafter Realitätscheck, der sich derzeit an den Anleihe- und Aktienmärkten beobachten lässt. Wenig überraschend erhielt die Kauflaune der Börsianer in einer Handelswoche, in der sich die Leitzinserwartungen in den USA und im Euroraum erneut nach oben anpassten, einen weiteren Dämpfer.

Den vollständigen Artikel lesen ...