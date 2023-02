In einem offenen Brief kritisieren mehrere Branchenverbände und die Vrbraucherzentrale die Pläne der Bundesnetzagentur zur Drosselung von flexiblen Verbrauchern. Im Zuge der Energiewende werden Millionen Verbraucher:innen neue Wärmepumpen, Wallboxen für E-Autos, Klimaanlagen und Stromspeicher einbauen. Diese sollen so gesteuert werden, dass das vorhandene Stromangebot optimal genutzt wird und somit zu hohe Lastspitzen vermieden werden. Doch Wie genau diese Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...