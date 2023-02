Mit einem von 130 Personen, Organisationen und Firmen unterzeichneten Appell wendet sich der Runde Tisch Erneuerbare Energien (RT-EE) an die Bundesregierung. Der Appell sei Bundeskanzler Olaf Scholz sowie dem Bundesminister Robert Habeck und der Bundesministerin Steffi Lemke vorgelegt worden, heißt es in der Pressemitteilung. Er enthält neun Punkte, mit denen "Notfallgesetze" den Ausbau der Windenergie in Deutschland beschleunigen sollen.Mit dem gegenwärtigen Ausbautempo der Windenergie könne Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...