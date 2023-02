Die Bundesnetzagentur hat am gestrigen Montag eine weitere Ausschreibung für Windenergieanlagen auf See gestartet. Sie umfasst insgesamt 1.800 MW Flächen in der Nordsee. "Die Flächen sind bereits voruntersucht und können daher schon 2028 Strom liefern," sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Karina Würtz, Geschäftsführerin der Stiftung Offshore-Windenergie, kommentiert: "Mit dem heutigen Start der Gebotsphase für die zentral voruntersuchten Flächen durch die Bundesnetzagentur sind wir ...

