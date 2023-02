Gerhard Kreutz, Gründer der Energie-Initiative Kirchberg, hat ein neues Ziel: Gemeinsam mit einem Team engagierter Experten will er die erste Bürger-Solarfabrik auf die Beine stellen. Zum Team der Bürger-Solarfabrik gehören laut der Projektwebseite Paul Grunow, Rudolf Harney, Peter Fath und Hans-Josef Fell. Projektleiter Grunow war Mitgründer und bis 2016 Inhaber der Q-Cells, gründete das Photovoltaik-Institut in Berlin und war am Aufbau von Solon beteiligt. Harney ist für "Industriekooperationen" ...

