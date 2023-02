Die Filiale in Bern ist mit der Aufteilung in Buchsortiment, grosser Kinderwelt, Café und Floristik in der Schweiz einmalig.Zürich - «Die Marke Orell Füssli steht in der Schweiz für Buchkompetenz par excellence. Es freut uns, mit unserem einzigartigen Filialkonzept den Kundinnen und Kunden ab Herbst im Bahnhof Bern ein noch attraktiveres Angebot und Ambiente anbieten zu können. Erfolgreiche und attraktive Buchhandlungen sind heute Orte mit gut durchdachter Innenarchitektur mit einem breiten Angebot an Literatur für...

Den vollständigen Artikel lesen ...