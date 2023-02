Beim Reiseveranstalter kommt es zum erwarteten Chefwechsel. Dieter Zümpel übergibt die Leitung mit dem Erreichen der Altersgrenze auf 1. Juni an Stephanie Schulze zur Wiesch.Zürich - Beim Reiseveranstalter DER Touristik Suisse kommt es zum erwarteten Chefwechsel. Dieter Zümpel übergibt die Leitung mit dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze auf 1. Juni an Stephanie Schulze zur Wiesch. Schulze zur Wiesch ist derzeit Chefin des Bahnreise-Unternehmens Ameropa Reisen GmbH, wie DER Touristik Suisse am Dienstag in einem Communiqué bekanntgab.

