Auf dem "PV-Symposium" in Bad Staffelstein kündigte Cornelia Viertl einen neuen Vorstoß aus dem Ministerium an, um den Photovoltaik-Zubau in Deutschland auf den Pfad für eine installierte Photovoltaik-Leistung von 215 Gigawatt bis 2030 zu bringen. Carsten Körnig vom BSW-Solar machte sich vor allem für mehr tragfähige Geschäftsmodelle für gewerbliche Photovoltaik-Dachanlagen aus.Am Dienstag stand das 38. "PV Symposium" im Kloster Banz ganz im Zeichen der Politik. Passend dazu auch der Titel der Eröffnungssession: "Rascher Ausbau der PV! Was ist dafür nötig?" Nicht unüblich für die Veranstaltung ...

