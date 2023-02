Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will laut verschiedener Medienberichte eine Koalition mit der CDU vorschlagen. Sie werde sich am Mittwoch entsprechend äußern, berichtete am Dienstagabend das ARD-Hauptstadtstudio.



Zuvor hatte schon das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet, dass sich große Koalition aus CDU und SPD abzeichne. Laut eines Berichts der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll Giffey gar mit ihrem Rücktritt drohen, sollte der Vorstand der Berliner SPD dem Vorschlag einer CDU-geführten Großen Koalition nicht zustimmen. In einer Großen Koalition müssten Giffey und die SPD als Junior-Partner zurückstecken, CDU-Landeschef Kai Wegner würde Regierender Bürgermeister werden. Bislang führt die SPD eine Koalition mit Grünen und Linken an - und könnte das trotz deutlicher Verluste bei der Wiederholungswahl auch weiterhin tun.

