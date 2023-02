Ausserdem zog die Privatbanken-Gruppe netto 4 Milliarden Franken an Neugeldern an Land.Basel - Die Privatbanken-Gruppe J. Safra Sarasin hat den Gewinn 2022 in einem schwierigem Umfeld mit Krieg, Inflation und Energiekrise weiter gesteigert. Ausserdem zog die Bank netto 4 Milliarden Franken an Neugeldern an Land. Konkret stieg der Reingewinn um 4 Prozent auf 440,2 Millionen Franken, wie das Basler Institut, das seit ein paar Jahren zur brasilianischen Safra-Gruppe gehört...

Den vollständigen Artikel lesen ...