Share: Der USD/CNY stieg in der fünften Woche in Folge von 6,70 Mitte Januar auf 6,96 in der vergangenen Woche. Die Volkswirte der Commerzbank glauben, dass das Paar in den kommenden Quartalen wieder sinken könnte. Verschärfte Spannungen zwischen den USA und China werden die Volatilität wahrscheinlich hoch halten "Erhöhte geopolitische Spannungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...