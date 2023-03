Sie wird in dieser Funktion die Nachfolge von Heinrich Henckel antreten, der in den Verwaltungsrat der LGT Bank Schweiz berufen wird.Vaduz/Zürich - LGT Private Banking hat per 1. November 2023 Anke Bridge Haux zur neuen CEO der LGT Bank (Schweiz) AG ernannt. Sie wird in dieser Funktion - vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde - die Nachfolge von Heinrich Henckel antreten, der in den Verwaltungsrat der LGT Bank Schweiz berufen wird. Anke Bridge Haux (45) verfügt über umfassende langjährige Erfahrung in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...