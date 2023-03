Die aktuellen Daten deuten auf keine signifikanten Preisrückgänge in den verschiedenen Segmenten hin. Stattdessen lässt sich eine immer stärker werdende Einbettung der Inflation beobachten.Zürich - Die Inflationsdaten für den Januar 2023 lassen den Himmel über dem Schweizer Zinsmarkt zunehmend düster erscheinen. Infolgedessen hat sich die Zinsswap-Kurve erheblich abgeflacht, während die Volatilität am längeren Ende der Kurve weiterhin eine Herausforderung darstellt. Die aktuellen Daten deuten auf keine signifikanten Preisrückgänge in den verschiedenen Segmenten hin.

Den vollständigen Artikel lesen ...