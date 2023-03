Die Bundesnetzagentur hat am heutigen Mittwoch die Zuschläge der Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden zum 1. Februar 2023 veröffentlicht. Sowohl die Ausschreibung für die Windenergie als auch für die Solarenergie waren unterzeichnet, wobei die Unterzeichnung bei der Photovoltaik "äußerst gering" ausfiel. Die Bundesnetzagentur hatte Anfang Januar die Höchstwerte für die Ausschreibungen des Jahres 2023 für Windenergie an Land auf 7,35 Cent/kWh ...

