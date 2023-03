In der aktuellen ISG Provider Lens «Public Cloud - Solutions and Services» wird ti&m in drei Kategorien als Leader im Schweizer Markt ausgezeichnet.Zürich - In der aktuellen ISG Provider Lens «Public Cloud - Solutions and Services» wird ti&m in drei Kategorien als Leader im Schweizer Markt ausgezeichnet. Im Public Cloud Report 2022 von ISG, der die Stärken, Herausforderungen und Wettbewerbsvorteile der Schweizer Public-Cloud-Anbieter vergleicht, wird ti&m als Leader in den Kategorien «Consulting and Transformation Services for Midmarket»...

