Share: Das Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) und französischer Zentralbankgouverneur Francois Villeroy de Galhau sagte am Mittwoch: "Die Inflation in Frankreich dürfte im ersten Halbjahr einen Höhepunkt erreichen." Weitere Kommentare "Erwarten Sie, dass das Wachstum in Frankreich im Jahr 2023 leicht positiv sein wird, etwas höher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...