Im frühen Handel zeigt sich der Dow Jones Industrial mit 32 645,24 Punkten nahezu unverändert.New York - Angesichts hartnäckig hoher Zinsen an den Kapitalmärkten haben sich die Investoren an den US-Börsen auch am Mittwoch zurückgehalten. Im frühen Handel zeigte sich der Dow Jones Industrial mit 32 645,24 Punkten nahezu unverändert. In den ersten Handelsminuten hatte der Index auf dem tiefsten Stand seit November notiert. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hält sich unverändert...

