Seit Jahresbeginn ist Oda, Norwegens führender Online-Supermarkt, auch auf dem deutschen Markt aktiv und neuer QS-Systempartner. Um Lebensmittelbestellungen effizient abwickeln und Produkte in optimaler Frische an KundInnen liefern zu können, hat das 2013 in Norwegen gegründete Unternehmen im Berliner Süden ein Logistikzentrum aufgebaut, über das es seit Februar 2023...

Den vollständigen Artikel lesen ...