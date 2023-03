Bystronic, Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung, hat im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Die Dividende wird in der Folge stark gesenkt.Niederönz - Bystronic, Hersteller von Maschinen zur Blechbearbeitung, hat im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Die Dividende wird in der Folge stark gesenkt. Umsatz und Auftragseingang entwickelten sich gegenläufig, was allerdings bereits bekannt war. Der operative Gewinn (EBIT) ging um knapp einen Drittel auf 48,1 Millionen Franken zurück und die entsprechende Marge um...

