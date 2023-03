An der Schweizer Börse geben die Kurse am Donnerstag im frühen Handel überwiegend nach.Zürich - An der Schweizer Börse geben die Kurse am Donnerstag im frühen Handel überwiegend nach. In den letzten Tagen habe sich das Thema Inflation wieder mit aller Macht in den Vordergrund gedrängt, sind sich Marktteilnehmer einig. «Anlegern wird bewusst, wie leichtfertig sie auf einen ständigen Rückgang der Preise getippt hatten», heisst es in einem aktuellen Kommentar.

