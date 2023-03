Die aktuelle Sektoranalyse gibt einen Überblick über die wichtigsten europäischen Akteure, die jüngsten Gewinner und Verlierer, ihre wichtigsten Kennzahlen und vieles mehr.Die europäischen Banken haben ein schwieriges Jahrzehnt hinter sich. Sie mussten sich an laufend ändernde aufsichtsrechtliche Anforderungen anpassen, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld meistern und vielfach interne Altlasten bewältigen. Infolgedessen haben sie in Bezug auf Wachstum, Rentabilität und Börsenwert gegenüber ihren amerikanischen und asiatischen Mitbewerbern erheblich an Boden...

