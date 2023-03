Mäder soll auf Rolf Dörig folgen, der seinen Posten per Ende Juni nach sechsjähriger Amtszeit übergibt.Zürich - Stefan Mäder soll neuer Präsident des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) werden. Er sei vom Vorstand einstimmig als Nachfolger von Rolf Dörig nominiert worden, teilte der Verband am Donnerstag mit. Die offizielle Wahl findet am 30. Juni statt. Mäder wird Mitte Mai Verwaltungspräsident der Mobiliar, bei der er bislang schon im Verwaltungsrat sass. Zuvor war der 59-Jährige unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...