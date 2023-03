Das italienische Unternehmen Hitachi Rail beabsichtigt, bei der Ausrüstung einer neuen Metrolinie in Panama Zugfunksysteme von ErvoCom einzusetzen.Feusisberg - ErvoCom gewinnt einen Zughersteller als wichtigen neuen Kunden: Das italienische Unternehmen Hitachi Rail beabsichtigt, bei der Ausrüstung einer neuen Metrolinie in Panama Zugfunksysteme von ErvoCom einzusetzen. Der italienische Schienenfahrzeugbauer Hitachi Rail mit Mutterhaus in Tokio wird die Züge einer neuen Bahnlinie in Panama mit Zugfunksystemen von ErvoCom ausrüsten.

