Die mobile App von Earkick misst die mentale Gesundheit in Echtzeit und bietet sofortige Unterstützung basierend auf den Tagebucheinträgen der BenutzerInnen.Zürich - Die in der Schweiz hergestellte Mental Health App Earkick lanciert ihre Version von ChatGPT, um die weltweite Krise der mentalen Gesundheit auf skalierbare Weise in Angriff zu nehmen. Jede vierte Person in den USA leidet im Laufe eines Jahres an einem psychischen Problem. Therapeuten sind chronisch überarbeitet und über 60% sagen, dass sie keine neuen Patienten aufnehmen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...