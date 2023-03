Der Markt für Solarstrom-Speicher in Privathaushalten und Gewerbe in Deutschland wächst exponenziell, sagt der Branchenverband BSW. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) geht davon aus, dass es in Deutschland derzeit rund 630.000 Solarstrom-Speicher in privaten Haushalten und weitere 10.000 in Unternehmen gibt. Die in diesen Batterien speicherbare Strommenge würde theoretisch reichen, um den täglichen Bedarf aller Haushalte in München zu decken. Grundlage für die Kalkulationen zu Speicherzahlen ...

