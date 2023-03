Der Jahresabschluss des Chemiekonzerns ist durch viele negative Einmaleffekte geprägt. Operativ haben sich die Muttenzer aber gut geschlagen.Muttenz - Der Jahresabschluss des Chemiekonzerns Clariant ist durch viele negative Einmaleffekte geprägt. Operativ haben sich die Muttenzer gut geschlagen, weshalb sie sich auch für schwächere wirtschaftliche Zeiten gewappnet sehen. Wie Clariant am Donnerstag mitteilte, legte der Umsatz in 2022 um 19 Prozent auf 5,20 Milliarden Franken zu. In lokalen Währungen wären die Verkäufe gar um 24 Prozent...

