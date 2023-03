Das auf Messtechnik und Energiewandlung für Niederspannungsnetze spezialisierte Unternehmen Socomec will einen neuen Stromspeicher in Deutschland auf den Markt bringen. Der Outdoor-Stromspeicher Sunsys HES L ist für Industrie- und Gewerbe-Kunden konzipiert. In Frankreich, dem Heimatland der Socomec, sei das System bereits etabliert, heißt es in der Pressemitteilung. In Deutschland soll der Speicher im Mai auf der E-World in Essen und im Juni auf der ees Europe in München zu sehen sein.Modularer ...

