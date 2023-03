Die europäischen Bösen haben am Donnerstag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Mässige Vorgaben der Wall Street und anhaltender Inflationsdruck belasteten.Paris / London - Die europäischen Bösen haben am Donnerstag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Mässige Vorgaben der Wall Street und anhaltender Inflationsdruck belasteten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,32 Prozent auf 4202,27 Punkte. Der französische Cac 40 präsentierte sich mit 7211,18 Punkte ebenfalls 0,32 Prozent schwächer. Der britische FTSE 100 gab um 0...

