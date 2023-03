Die Drogeriemarkt-Kette dm lässt ihre Nürnberger Filialen künftig per Wasserstoff-Lkw beliefern. Die ersten Fahrzeuge gingen diese Woche in Betrieb. Die Wasserstoff-Lkw gehören dem Spezialanbieter hylane. Die Spedition Amm, die mit der dm-Logistik in Nürnberg betraut ist, mietet sie. Es handelt sich um Fahrzeuge vom Typ XCIENT Fuel Cell von Hersteller Hyundai. Betankt werden sie an einer Wasserstofftankstelle von H2-Mobility in Erlangen. Ein Teil des Wasserstoffs wird direkt an der Tankstelle ...

