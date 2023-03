Der Installationsbetrieb e-nel, Tochterunternehmen des Photovoltaikanbieters Solarwatt, baut in Hamburg einen zusätzlichen Standort auf. Am 1. März hat das Lübecker Unternehmen eine Büro- und Lagerfläche von knapp 600 Quadratmetern im Hamburger Stadtteil Wandsbek bezogen. In den vergangenen Jahren war e-nel laut Pressemitteilung mit der Installation von rund 150 PV-Anlagen bereits in Hamburg aktiv. Dabei habe das Unternehmen über 2.500 Solarmodule von Solarwatt verbaut. Zukünftig will der Installationsbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...