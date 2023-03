Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag wieder abgeben müssen.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag gefallen und hat seine deutlichen Kursgewinne vom Vortag wieder abgeben müssen. Am Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung zunächstunter 1,06 Dollar bis auf ein Tagestief bei 1,0582 Dollar, nachdem er in der vergangenen Nacht etwa einen Cent höher gehandelt worden war. Aktuell geht er wieder zu 1,0604 Dollar um. Zum Franken notiert der Euro derweil mit...

