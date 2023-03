Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag nach schwachem Beginn klar fester abgeschlossen. Dabei rückte der Leitindex SMI zurück über die Schwelle von 11'100 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag nach schwachem Beginn klar fester abgeschlossen. Dabei rückte der Leitindex SMI zurück über die Schwelle von 11'100 Punkte, die er gestern unter dem Eindruck wachsender Zinssorgen preisgegeben hatte. Getragen wurde der Gesamtmarkt am Berichtstag von den deutlichen Avancen der Index-Schwergewichte. Allen voran die Nestlé-Papiere legten...

Den vollständigen Artikel lesen ...