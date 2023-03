Insgesamt verliefen die Geschäfte in ruhigen Bahnen. Der Bedarf konnte in der Regel ohne größere Anstrengungen gedeckt werden. Eissalate stammten vorrangig aus Spanien. Ihre Präsenz hatte sich merklich ausgeweitet. Auch die türkischen Importe gewannen an Bedeutung. Bildquelle: Shutterstock.com Neu hinzu zum Sortiment stießen ägyptische Anlieferungen, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...