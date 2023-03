Der Südosten Spaniens ist das Hauptanbaugebiet in Europa für den Freilandanbau, da dort in den Herbst- und Wintermonaten ein mildes Mittelmeerklima herrscht. In Spanien werden 34.000 ha für den Salatanbau genutzt, davon 14.000 ha in der Region Murcia. Bildquelle: Shutterstock.com In den murcianischen Regionen Campo de Cartagena und Valle del Guadalentín ist die Produktion...

