In Pakistan ist die Kartoffelproduktion trotz der Überschwemmungen, die in dem vergangenen Jahr die Ernten in mehreren Regionen verwüstet haben, um +35 % gestiegen. Nach Angaben des Kartoffelforschungsinstituts Sahiwal erreichte die Kartoffelproduktion in Pakistan in dem GJ 2022 7,937 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von +35 % gegenüber 5,873 Millionen Tonnen in dem GJ 2021...

