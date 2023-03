Share: "Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte eine Anhebung ihres Leitzinses auf bis zu 4 % in Betracht ziehen, wenn die Kerninflation in der Eurozone anhaltend hoch bleibt", sagte EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch am frühen Freitag in Asien laut Reuters. "Wenn die Kerninflation auf dem Niveau bleibt, das wir heute in Europa mit über 5% sehen, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...