Der Euro hat sich am Freitag von seinen Vortagsverlusten erholt und ist wieder über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag von seinen Vortagsverlusten erholt und ist wieder über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0617 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken bewegt sich der Euro weiterhin in einer engen Spanne nahe der Parität. Aktuell kostet er 0,9979 Franken. Der US-Dollar wiederum bewegt sich mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...