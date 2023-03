Die Statistik der Bundesnetzagentur zeigt für den Januar 2023 eine Steigerung des PV-Zubaus im Vergleich zu den meisten Monaten des Vorjahres. Mit 780 MW ist der Netto-Zubau der Photovoltaik in Deutschland im Januar 2023 merklich gestiegen. Höher lag sie im Vorjahr nur in den Monaten März und Juni. Um das Ausbauziel von 215 GW im Jahr 2030 zu erreichen, sind im Schnitt mehr als 1.500 MW pro Monat nötig. Das Ausbautempo wird also noch deutlich steigen müssen. Die Windenergie an Land erlebte hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...