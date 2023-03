Ein Rechercheteam des Umweltverbandes Robin Wood hat in Pellet- und Holzkraftwerken lagerndes Holz begutachtet und kam zu dem Schluss, dass ein Großteil davon gut stofflich nutzbar wäre. Das Team von Robin Wood war nach eigenen Angaben an sieben Standorten von fünf Unternehmen in Ost- und Norddeutschland unterwegs, an denen das Holz unter offenem Himmel lagert. Namentlich waren die Unternehmen laut Robin Wood die Leag, die Leipziger Stadtwerke, 1Heiz Pellets/1Heiz Energie, EC Bioenergie/wohl&warm ...

