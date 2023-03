Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewinnt am Mittag 0,89 Prozent auf 4278,31 Punkte.Paris / London - Die europäischen Bösen haben am Freitag mit leichten Gewinnen die jüngst unter dem Strich richtungslose Bewegung fortgesetzt. Gute Vorgaben aus Asien und den USA lieferten den Märkten den nötigen Rückenwind. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,89 Prozent auf 4278,31 Punkte. Der französische Cac 40 präsentierte sich mit 7337,95 Punkten 0,75 Prozent fester...

