Gleichzeitig fällt der US-Dollar mit 0,9394 Franken knapp unter die Marke von 0,94 zurück.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar etwas zugelegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0613 Dollar. In der Nacht hatte er noch knapp unter 1,06 Dollar notiert. Zum Franken bewegt sich der Euro mit Kursen von 0,9970 unterdessen wieder etwas weiter weg von der Parität. Gleichzeitig fällt der US-Dollar mit 0,9394 Franken knapp unter die Marke von 0,94 zurück.

