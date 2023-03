Der Bundesrat hat am Freitag drei Kantonen die Grundbewilligung für den Einsatz des E-Voting-Systems der Post erteilt.Bern - Der Bundesrat hat am Freitag drei Kantonen die Grundbewilligung für den Einsatz des E-Voting-Systems der Post erteilt. Das von der Post entwickelte System wird somit erstmals im Rahmen des Versuchsbetriebs an den Abstimmungen vom 18. Juni 2023 in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau eingesetzt. Die Stimmberechtigten in den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau...

Den vollständigen Artikel lesen ...