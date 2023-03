Der Dow Jones Industrial legt im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 33 077,68 Punkte zu.New York - Verhaltene Kursgewinne haben am Freitag den frühen Handel an den US-Börsen geprägt. Damit folgten sie der Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten Europas. Der Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,22 Prozent auf 33 077,68 Punkte zu. Auf Wochensicht hat der Leitindex damit knapp ein Prozent gewonnen. Höhere Aufschläge verhinderten vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten.

