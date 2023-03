Berlin - Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will für ihre bisherige Partei nicht mehr kandidieren. Eine erneute Bundestagskandidatur für die Linke schließe sie aus, sagte Wagenknecht der Regionalzeitung "Rheinpfalz" in einem am Freitag veröffentlichten Interview.



Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie der Landesverband Nordrhein-Westfalen auf Platz 1 der Landesliste gesetzt. Seit Monaten wird gemunkelt, dass Wagenknecht eine eigene Partei gründen könnte.

