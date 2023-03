Der Leitindex gewinnt 0,22 Prozent auf 11'190,09 Punkte hinzu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein kleines Plus von 0,1 Prozent.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Freitag mit einem leichten Plus geschlossen. Den ganzen Tag hindurch pendelte der Schweizer Leitindex in einem schmalen Band rund um den Vortageswert herum und konnte sich nicht klar für eine Richtung entscheiden. Am späten Nachmittag schwenkte er, auch befeuert durch die eine positive Eröffnung an den US-Märkte, schliesslich ins Plus.

