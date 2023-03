Von September bis Januar kannte die Aktie nur eine Richtung: Nach oben. Das Hoch wurde am 26. Januar mit einem Kurs von 56,15 Euro markiert und danach ging es bergab mit der Aktie. Am Donnerstag ist der Kurs unterhalb der 100- und 200-Tage-Linie angekommen, vom Tief am Freitag bei 42,36 Euro gab es eine kräftige Gegenreaktion. Das Handelsvolumen ist hoch, steigt die Aktie weiter, könnte ein Anstieg bis auf 52,00 Euro möglich sein, den man mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...