Berlin - Am 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin gegen den 1. FC Köln nur ein torloses Remis erreicht und damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze liegen lassen. Köln hatte über weite Strecken die besseren Chancen und war auch in der Abwehr stark, Union zeigte Schwächen im Aufbau und ließ sich den Punkt von Keeper Ronnow holen, der mehrere Glanzparaden hinlegte.



Union bleibt damit auf Rang drei, mit zwei Punkten Abstand auf die Bayern, die ihre Partie an diesem Spieltag noch vor sich haben, punktemäßig mit dem BVB gleichziehen und sich auf Rang eins setzen können. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Bochum - Schalke 0:2, Mönchengladbach - Freiburg 0:0, Mainz - Hoffenheim 1:0, Augsburg - Werder 2:1.

