Leverkusen - Im ersten Sonntagsspiel des 23. Bundesliga-Spieltags hat Bayer Leverkusen 4:1 gegen Hertha BSC gewonnen. Die Werkself konnte der Partie von Beginn an ihren Stempel aufdrücken und durch Treffer von Sardar Azmoun (12. Minute) und Jeremie Frimpong (21. Minute) früh in Führung gehen.



Die harmlos auftretenden Berliner konnten dem nicht viel entgegensetzen. Die Pausenführung von Leverkusen hätte auch noch höher ausfallen können. In der zweiten Hälfte legten zunächst die Hausherren in der 60. Minute durch Moussa Diaby nach. Die Gäste kamen wenige Minute später durch ein Tor von Dodi Lukébakio zwar nochmal etwas heran, in der 73. Minute traf dann aber Amine Adli für das Heimteam und sorgte so für den Endstand.



In der Tabelle rückt Leverkusen auf den neunten Platz vor, während die Herthaner weiter auf dem 14. Rang ausharren müssen. Für die Werkself geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest weiter, die Berliner sind am Samstag in der Liga gegen Mainz gefordert.

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken