Australien ist mit einer Anbaufläche von 17.000 Hektar in Queensland und New South Wales der zweitgrößte Macadamia-Produzent der Welt. Obwohl die Macadamia in Australien beheimatet ist, werden die meisten Nüsse der Welt aus Sorten gewonnen, die auf Hawaii gezüchtet wurden. Das von der Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation (QAAFI) geleitete...

Den vollständigen Artikel lesen ...