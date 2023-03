Am 11. Dezember hatten wir eine Trading-Chance mit ANDRITZ ISIN: AT0000730007 vorgeschlagen und der Titel des Beitrags war: "ANDRITZ: Starke Zahlen treiben den Kurs an! Geht's weiter so?" Zuletzt hatten wir am 16. Februar über den österreichischen Maschinen- und Anlagebauer im RuMaS Express-Service berichtet und der Hinweis für unsere Abonnenten war: "Wer an gute Zahlen glaubt, kann ab 56,60 Euro noch einsteigen oder als mutiger Trader zukaufen. ...

